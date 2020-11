Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW überschlug sich- Fahrerin leicht verletzt

GoldenstädtGoldenstädt (ots)

Auf der Kreisstraße 112 bei Goldenstädt hat sich am Mittwochmorgen ein PKW überschlagen. Dabei erlitt die 58-jährige Autofahrerin leichte Verletzungen. Aus noch ungeklärter Ursache war das Fahrzeug kurz nach 06 Uhr zunächst nach rechts von Fahrbahn abgekommen. In weiterer Folge überschlug sich das Auto, prallte dabei gegen einen Baum und kam in einem angrenzenden Graben auf dem Dach zum Liegen. Die verunglückte deutsche Autofahrerin wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

