Polizei Düren

POL-DN: Besitzer gesucht! Polizei findet bei Routinekontrolle Schmuck, der möglicherweise aus Einbrüchen stammt

Düren (ots)

In den frühen Morgenstunden des Montages nahm die Polizei bei einer Routinekontrolle einen 27-Jährigen vorläufig fest. Der Mann hatte unter anderem Schmuck und diverse Einbruchwerkzeuge bei sich. Die Polizei sucht nun den / die rechtmäßigen Eigentümer des möglicherweise gestohlenen Schmucks.

Der 27-Jährige fiel den Polizisten gegen 02:25 Uhr auf der Rütger-von-Scheven Straße auf. Er war in der Dunkelheit auf einem E-Bike unterwegs, welches kein Rücklicht hatte.

Da der Dürener keinen Ausweis vorzeigen konnte, schauten sich die Beamten seinen mitgeführten Rucksack etwas genauer an. Sie fanden unter anderem typisches Einbruchwerkzeug sowie diversen Schmuck und verschiedene Schlüssel. Auf Nachfrage verstrickte sich der Dürener in Widersprüche, so dass den Polizisten schnell der Verdacht kam, der Angehaltene könnte kurz zuvor einen Einbruch verübt haben.

Aus diesem Grund nahmen die Beamten den Verdächtigen vorläufig fest. Erste Ermittlungen zeigten, dass der Beschuldigte der Polizei aufgrund von diversen Einbruchsdelikten bereits bekannt ist. Auch das E-Bike, welches der Mann fuhr, stammt aus einem Kellereinbruch im Januar. Es war zur Fahndung ausgeschrieben.

Nun sucht die Polizei den Besitzer des Schmucks, den der Mann bei sich hatte. Besonders auffällig ist ein goldener Ring mit der Gravur "Beate 19.02.1988 sowie ein gold/silbernes Armband mit der Gravur "Love" "Beate".

Alle aufgefundenen Schmuckstücke finden Sie auch auf unserer Internetseite unter: https://dueren.polizei.nrw/artikel/schmuck-sucht-seine-eigentuemerin-seinen-eigentuemer

Sie vermissen eines der Schmuckstücke oder die anderen Gegenstände? Dann wenden Sie zu den Bürozeiten unter der 02421 949-8321 an die Dürener Kriminalpolizei. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Polizeileitstelle Hinweise unter 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell