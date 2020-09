Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei ermittelt nach Attacke auf Busfahrer

Dormagen-Zons (ots)

Am Donnerstag (3.9.), gegen 18:05 Uhr, stieg an der Haltestelle "Schloßstraße" ein bislang unbekannter männlicher Fahrgast in den Bus der Linie 886 und geriet mit dem Fahrer über ein abgelaufenes Ticket in Streit. Unvermittelt zückte der Fremde dann ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung des Fahrers. Dann floh er aus dem Bus.

Der Tatverdächtige wird von seinem Opfer und Zeugen wie folgt beschrieben: Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und schmal gebaut. Er hatte kurze Haare und trug einen Mund/Nasen-Schutz sowie eine helle Jacke. Er sprach Deutsch ohne auffälligen Akzent.

Die Kripo in Dormagen sucht Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Täters geben können (Telefon: 02131 300-0).

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell