Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gartentor in Flammen - Polizei ermittelt gegen 42-Jährigen

Dormagen-Delhoven (ots)

Am Sonntagabend (6.9.), kurz nach 23 Uhr, wurde die Polizei zum Chrysanthemenweg nach Delhoven gerufen, weil dort ein Brand gemeldet worden war.

Vor Ort wurde festgestellt, dass offenbar Bambusmatten und ein Gartentor in Flammen standen; Anwohner hatten bereits selbständig gelöscht. Die Polizeibeamten kontrollierten in unmittelbarer Nähe zum Brandort einen Verdächtigen, der von Zeugen beobachtet worden war. Der 42-Jährige gab an, das Feuer verursacht zu haben, um sich zu wärmen. Er entschuldigte sich und gab an, für den entstandenen Schaden aufkommen zu wollen.

Gegen den 42-Jährigen wird wegen Sachbeschädigung durch Feuer ermittelt.

