Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zweifacher Einbruch in Fitnesscenter: Polizeihund findet Beute und Beweisstücke - Verdächtige kontrolliert und vorläufig festgenommen

Rommerskirchen-Gill (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (4./5.9.) brachen Unbekannte in das Fitnesscenter an der Venloer Straße ein. Gegen kurz vor 2 Uhr hatten sie sich Zutritt zu dem Studio verschafft. Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt. Während die eingesetzten Polizisten nach den Tätern fahndeten, durchsuchte ein Polizeihund das Gebäude. Die Diebe waren offenbar entkommen, hatten aber Beute, unter anderem einen Laptop und ein Sparschwein sowie Einbruchswerkzeug zurückgelassen. Für die feine Nase des Spürhundes war es ein Leichtes, die Beweismittel in einem nahen Gebüsch aufzuspüren. Sie wurden als mögliche Spurenträger sichergestellt. Streifenwagen kontrollierten ein Auto, das unweit des Tatortes angetroffen wurde. Die 38 und 46 Jahre alten Männer, die in dem Fahrzeug mit auswärtiger Städtekennung saßen, leugneten jegliche kriminellen Absichten.

Um kurz vor 5 Uhr, erhielt die Polizei wieder einen Einsatz zur Venloer Straße. Erneut war es Einbrechern gelungen, sich gewaltsam Zutritt zu einem Fitnessstudio an der Venloer Straße zu verschaffen. Ein Zeuge hatte den Notruf gewählt und den Einbruch gemeldet. Während Beamte den Tatort aufsuchten und Spuren sicherten, fahndeten weitere Streifenwagen in der Umgebung. In dem Sportstudio zeugten eine beschädigte Tür und ein Fenster sowie ein durchwühlter Tresenbereich von der vormaligen Anwesenheit der offenbar inzwischen flüchtigen Täter.

Dank der schnellen Fahndung konnten nur wenig später zwei Verdächtige vorläufig festgenommen werden.

Am Rathaus-Parkplatz wurden sie auf eine Person aufmerksam, die sich in einem Gebüsch zu verstecken versuchte. Wegen der zeitlichen und örtlichen Nähe zum Einbruch in das Fitnessstudio wurde der 30-Jährige vorläufig festgenommen. Im späteren Verlauf der Ermittlungen ließ sich ein Tatverdacht gegen ihn nicht erhärten. Andere Polizeikräfte übernahmen die weitere Fahndung. Ein Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

Beamte kontrollierten einen 48-jährigen Fahrradfahrer an der Venloer Straße. Der Mann verstrickte sich schnell in Widersprüche als er zum Grund seines frühmorgendlichen Ausflugs befragt wurde. In besondere Erklärungsnot geriet der Radler, als die Polizisten in seinem Fahrradkorb Energieriegel fanden, die vorzugsweise in dem vom Einbruch betroffenen Sportstudio verkauft werden. In Folge dessen klickten auch hier die Handschellen bei dem bereits polizeibekannten Verdächtigen.

Inwiefern ein Bezug zu beiden Taten in dieser Nacht besteht, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kripo zeigen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell