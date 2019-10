Polizei Hamburg

POL-HH: 191006-1. Begrüßung von zehn neuen Angestellten im Polizeidienst

lokale Präsenz in Hamburg-Harburg - hier: Einladung für Medienvertreter

Hamburg (ots)

Zeit: 08.10.2019, 10:30 Uhr

Ort: Polizeikommissariat 46, Lauterbachstraße 7, 21073 Hamburg

Im Rahmen der Neueinstellung von Angestellten im Polizeidienst (AiP) für die Wahrnehmung von Aufgaben der lokalen Präsenz in den einzelnen Stadtteilen wird der Leiter der Region Hamburg-Harburg, Polizeidirektor Dirk Noetzel, am kommenden Dienstag zehn Angestellte begrüßen, die von nun an in der Region Harburg eingesetzt werden.

Ihr Einsatz erfolgt im Rahmen einer Einsatzkonzeption mit dem Ziel, durch eine deutliche Verstärkung der Maßnahmen in verschiedenen Ordnungsbereichen die Lebensqualität in den Stadtteilen weiter zu stärken und zu verbessern.

Medienvertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

