POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Autoaufbrüche - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Nußloch drei geparkte Fahrzeuge aufgebrochen. Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Nadlerstraße, in der Werderstraße und in der Dreikönigstraße wurden geparkte Autos aufgebrochen. In allen Fällen wurden Brillen, Sonnenbrillen sowie Bargeld aus den Fahrzeugen gestohlen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe sowie der gleichartigen entwendeten Gegenstände ist von einem Zusammenhang der drei Taten auszugehen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienlich Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

