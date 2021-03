Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis): Von der Fahrbahn abgekommen - 42-Jähriger verursacht Unfall

Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Vergangenen Montag, gegen 11 Uhr, kam ein 42-Jähriger mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab. Er fuhr auf der L 592 aus Sinsheim-Reihen kommend, in Richtung Ittlingen und kam vermutlich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Hierdurch entstand sowohl Flurschaden in bislang unbekannter Höhe, als auch ein Schaden von ca. 8.000 EUR am Fahrzeug des Mannes, das abgeschleppt werden musste. Der Mann selbst blieb unverletzt.

