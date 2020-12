Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung an Stadtbahnhaltestelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-OstStuttgart-Ost (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann soll sich am Samstag (05.12.2020) an der Stadtbahnhaltestelle "Karl-Olga-Krankenhaus" mit zwei 28 und 32 Jahre alten Frauen gestritten haben. Die Frauen trafen gegen 12.30 Uhr an der Haltestelle auf den Mann, der ihnen flüchtig bekannt war. Aus noch ungeklärtem Grund entzündete sich ein Streit zwischen den Personen, in dessen Verlauf der 26-Jährige eine Flasche nach den beiden Frauen geworfen haben soll. Diese konnten offenbar ausweichen, weshalb sie sich keine Verletzungen zuzogen. Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Tathergang machen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

