POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Einbruch und Diebstahl

Recklinghausen

Dorsten:

Von der Gahlener Straße ist in der Nacht auf Donnerstag ein silberner Toyota Land Cruiser verschwunden. Der SUV wurde zuletzt am Mittwochabend, gegen 21 Uhr, gesehen. Heute Morgen war der Wagen nicht mehr da. Wer Hinweise zum Diebstahl hat, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu informieren.

Recklinghausen:

Am Bärenbach wurde am Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschosswohnung auf, um anschließend einzelne Schubladen zu durchwühlen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

