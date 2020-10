Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht (Zeugen gesucht)

Cochem (ots)

Am 15.10.2020 gegen 14:05 Uhr kam es auf der L98 zwischen Cochem und Landkern zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen befuhr ein weißer Ford-Transporter die L98 in Richtung Landkern. In einer Rechtskurve kam er zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Außenspiegel des ihm entgegenkommenden Wohnmobils. An beiden Fahrzeugen wurden die Außenspiegel beschädigt. Der Fahrer des Ford-Transporters setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Fahrzeug des Verursachers bitte an die Polizei Cochem unter Tel: 02671-9840

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem



Telefon: 02671-9840

picochem@polizei.rlp.de



