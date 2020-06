Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Bietigheim-Bissingen; Sachbeschädigung in Kornwestheim; Einbruch in Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht mit 3.000 Euro

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker einen Audi, der am Freitag zwischen 09:00 Uhr und 10:10 Uhr in der Uhlandstraße in Bietigheim gegenüber dem Krankenhaus-Parkhaus abgestellt war. An der Fahrerseite entstand dadurch ein Streifschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Verursacher anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Kornwestheim: Eingangstür beschädigt

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Sachbeschädigung geben können, die zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Freitag 08:30 Uhr in der Schillerstraße in Kornwestheim verübt wurde. Auf einem Schulgelände schlug ein noch unbekannter Täter, auf noch ungeklärte Art und Weise, die Scheibe der Eingangstür zur Sporthalle ein. Hierdurch splitterte das Glas, wodurch ein Sachschaden in Höhe einer dreistelligen Summe entstand. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0, in Verbindung zu setzen.

Möglingen: Firmeneinbruch

Am Donnerstag zwischen 00:15 Uhr und 01:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude in der Kruppstraße in Möglingen. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster gelangten die Unbekannten ins Objekt. Dort flexten die Einbrecher im weiteren Verlauf einen Tresor auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Anschließend suchten sie mit ihrer Beute das Weite. Der angerichtete Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Asperg, Tel. 07141 62033, bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden.

