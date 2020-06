Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Defekt an Heizung sorgt für starke Rauchentwicklung

Freiburg (ots)

Ein Defekt an einer Heizung hat am Mittwochabend, 03.06.2020, für eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller eines Hauses in Todtmoos-Au gesorgt, weshalb gegen 21:30 Uhr die Feuerwehr verständigt worden war. Neben den Feuerwehren aus Todtmoos und Herrischried rückten auch der Rettungsdienst und die Polizei aus. Einen Brand gab es nicht. Es kam weder zu Personen- noch zu Sachschäden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell