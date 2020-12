POL-S: Party aufgelöst

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben am Samstagabend (05.12.2020) eine offenbar illegale Sexparty in der Innenstadt aufgelöst. Die Beamten kontrollierten nach einem anonymen Hinweis das betroffene Haus gegen 22.15 Uhr. Dort trafen sie im Keller insgesamt acht Personen an, die an dieser Party teilnahmen. Die Beamten lösten die Veranstaltung auf, die Teilnehmer müssen jetzt mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Coronaverordnung rechnen.

