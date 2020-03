Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL- St. Lorenz -Am Bahnhof

Über 40 Gramm Betäubungsmittel beschlagnahmt

Lübeck (ots)

Am vergangenen Donnerstagnachmittag (05.03.) kontrollierten Beamte der Zivilen Ermittlungsgruppe (ZEG) des 2. Polizeireviers Lübeck auf dem Vorplatzbereich des Lübecker Bahnhofes einen 32-jährigen aus Norderstedt. Bei dem Mann wurden ca. 40 Gramm Betäubungsmittel, nach ersten Erkenntnissen handelt es sich hierbei um Amphetamin, aufgefunden und beschlagnahmt. Der Mann gab an, dass er das fest verklebte Paket zuvor gefunden habe. An die Örtlichkeit konnte er sich nicht mehr erinnern. Zudem hatte er nach seinen Angaben vorweg eine geringe Menge selbst eingenommen.

Als der Tatverdächtige zur Vernehmung auf das Revier gebracht werden sollte, klagte er über Schmerzen im Brust- und Armbereich, so dass er vorsorglich ins Krankenhaus gefahren wurde.

Er wird sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

