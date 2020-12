Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Verkehrsunfälle offenbar manipuliert - 40-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

StuttgartStuttgart (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (03.12.2020) mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in Stuttgart sowie Schorndorf durchsucht und einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit weiteren Tatverdächtigen, Verkehrsunfälle manipuliert und Versicherungen betrogen zu haben. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Er soll im Zeitraum zwischen September 2016 und Oktober 2020 an mehreren Dutzend Verkehrsunfällen beteiligt gewesen sein, die zum großen Teil manipuliert gewesen sein sollen. Der Tatverdächtige soll dabei von verschiedenen Versicherungen eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich ausgezahlt bekommen haben. Die Beamten beschlagnahmten umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Die Ermittlungen, insbesondere zu weiteren Straftaten und möglichen Mittätern, dauern an. Der kosovarische Tatverdächtige, der im Verdacht steht, weitere Straftaten, darunter auch einen Kreditbetrug, begangen zu haben, wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

