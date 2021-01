Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Neuenstein - Wildunfall Am Samstag, den 23.01.2021 um 11.15 Uhr befuhr ein 18-jähriger rumänischer Sprinterfahrer die Landesstraße von Hainrode kommend in Richtung Neuenstein. Am Ortsausgang von Hainrode überquerten zwei Wildschweine die Fahrbahn, wobei er den Zusammenstoß mit einem Tier nicht verhindern konnte. Das Tier verendete. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1000,- EUR.

Bad Hersfeld - Verkehrsunfallflucht Am frühen Samstagmorgen gegen 06.00 Uhr fuhr vermutlich ein Lkw in der Homberger Straße 150 gegen ein Hausdach und beschädigte Ziegeln und Dachrinne. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Der Verursacher entfernte sich, ohne die Feststellung der Personalien zu ermöglichen. Aufgrund der Höhe könnte es sich um einen Lkw handeln. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Bad Hersfeld unter 06621-932-0 entgegen.

