POL-RT: Verkehrsunfälle; Mutmaßlicher Exhibitionist; Einbruch; Vor Kontrolle geflüchtet und Verkehr gefährdet; Essen auf Herd vergessen; Gelbe Säcke angezündet

Unfall beim Abbiegen

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 27.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagabend entstanden. Eine 18-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr mit einem Hyundai i30 die Silberburgstraße in Richtung B 28. An der Einmündung der Bahnhofstraße wollte die junge Frau nach links abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Skoda Karoq eines 55 Jahre alten Mannes. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Pkw derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (mr)

Reutlingen (RT): Vor Kindern entblößt (Zeugenaufruf)

Dank aufmerksamer Zeugen konnte ein Mann am Montagnachmittag festgenommen werden, der sich vor Kindern entblößt und sexuell befriedigt haben soll. Passanten bemerkten kurz vor 15 Uhr den Tatverdächtigen beim Sport-/Spielplatz einer Schule in der Lederstraße. Hierbei soll der Mann sein Glied entblößt und masturbiert haben. Eine Frau rief daraufhin sofort über Notruf bei der Polizei an und teilte mit, in welche Richtung sich der Verdächtige im Anschluss entfernte. Eine Streife des Polizeireviers Reutlingen konnte den 36-Jährigen kurze Zeit später am Tübinger Tor vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß gesetzt. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um weitere Zeugenhinweise. (ms)

Reutlingen (RT): Mit Moped gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein Mopedfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag in der Eberhardstraße zugezogen. Gegen zwölf Uhr befuhr ein 26 Jahre alter Mercedes-Lenker die Eberhardstraße. An der Einmündung zur Konrad-Adenauer-Straße und Lederstraße musste er an der Rot zeigenden Ampel anhalten. Dies bemerkte ein nachfolgender 20-jähriger Kradfahrer zu spät, bremste ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Beim Sturz von seinem Moped kam es zur Kollision mit dem Mercedes. Die Verletzungen, die sich der 20-Jährige hierbei zugezogen hatte, wurden vom Rettungsdienst vor Ort untersucht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 1.300 Euro. Zum Abbinden auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Esslingen (ES): Einbrecher unterwegs

Auf Elektrowerkzeug hatte es ein Einbrecher in der Nacht zum Dienstag in einer Schule in der Blumenstraße abgesehen. In der Zeit zwischen Montag, 16.30 Uhr, und Dienstag, sieben Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Baustelle auf dem Schulgelände und stahl mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Esslingen (ES): Vor Kontrolle geflüchtet und Verkehr gefährdet (Zeugenaufruf)

Ohne Führerschein und mutmaßlich unter Drogeneinfluss war ein 20-Jähriger am Montagnachmittag im Stadtteil Mettingen unterwegs, der versucht hatte, sich durch eine äußerst riskante und rücksichtslose Fahrweise einer Polizeikontrolle zu entziehen. Kurz nach 15 Uhr war einer Polizeistreife in der Eugenie-von-Soden-Straße ein 3er BMW aufgefallen. Nachdem dieser kontrolliert werden sollte, bog der Fahrer in die Kollwitzstraße ein und beschleunigte sofort seinen Wagen. Dabei soll er trotz Gegenverkehr mehrere vorausfahrende Fahrzeuge überholt haben, sodass deren Fahrer zu scharfen Brems- und Ausweichmanöver gezwungen worden sein sollen, um einen Unfall zu vermeiden. Unter Missachtung jeglicher Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbeschränkungen soll er ohne langsamer zu werden die Kreuzung zur Fleischmannstraße überquert haben und in die Schelztorstraße eingebogen sein. Dort ließ er den Wagen stehen und flüchtete zunächst zu Fuß. Im Verlauf der nachfolgenden Ermittlungen meldete sich der Heranwachsende später beim Polizeirevier. Dabei stellte sich heraus, dass er gar keinen Führerschein besaß und zudem möglicherweise unter Drogen stand, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den 20-Jährigen und gegen den 23-jährigen Fahrzeughalter der dem Fahrer den BMW überlassen hatte und während der Fahrt als Beifahrer im Wagen war, werden entsprechende Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft erstattet. Das Polizeirevier Esslingen sucht nach Zeugen und insbesondere nach Fahrzeuglenkern, die durch die gefährliche und riskante Fahrweise des BMW gefährdet worden sind und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-330 zu melden. (cw)

Plochingen (ES): Verkehrsunfälle verursacht und geflüchtet

Unter anderem wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Esslingen gegen einen 85-Jährigen, der mit seinem Wagen am Montagnachmittag in der Burgstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann mit seinem Citroen gegen 16.50 Uhr auf der Burgstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs und wendete mit diesem auf Höhe der Hausnummer 7. Dabei kollidierte er mit einem geparkten BMW, in dem sich zu diesem Zeitpunkt dessen 34 Jahre alter Besitzer befand. In der Folge kam es zu einem Gespräch zwischen den beiden Männern, woraufhin der Senior versucht haben soll, davonzufahren. Der 34-Jährige und ein entgegenkommendes Fahrzeug hinderten ihn daran. Der Citroen-Lenker fuhr daraufhin offenbar mehrere Meter rückwärts und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten Hyundai. Anschließend soll er seinen Wagen geparkt und sich zu Fuß entfernt haben, ehe er im Zuge der Unfallaufnahme wieder zurückkehrte. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden dürfte sich auf etwa 3.500 Euro belaufen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 85-Jährigen beschlagnahmt. (rn)

Denkendorf (ES): Essen auf Herd vergessen

Auf dem eingeschalteten Herd vergessenes Essen ist die Ursache für den Einsatz von Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag im Breitwiesenweg gewesen. Gegen 17.50 Uhr waren die Rettungskräfte wegen eines ausgelösten Heimrauchmelders ausgerückt. Die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften vor Ort kam, nahm das vergessene Essen vom Herd und lüftete die Wohnung, in der sich zu diesem Zeitpunkt keine Bewohner befanden. Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden. (rn)

Tübingen (TÜ): Gelbe Säcke in Brand gesetzt

Mehrere Gelbe Säcke sind in der Nacht zum Dienstag in der Eugenstraße auf unbekannte Weise in Brand gesetzt worden. Kurz nach Mitternacht bemerkten Zeugen die brennenden Müllsäcke und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Die Gelben Säcke wurden zum Teil durch Anwohner und durch die Feuerwehr, die mit einem Löschzug ausgerückt war, gelöscht. Eine Gefahr, dass die Flammen auf Gebäude übergreifen könnten, bestand nicht. Es entstand kein Sachschaden. Die Fahndung mit mehreren Polizeistreifen nach zwei Personen, die an den Gelben Säcken gesehen worden und geflüchtet waren, verlief ergebnislos. (sm)

Rottenburg - Bieringen (TÜ): Unfall beim Wenden

Bei einem Wendemanöver ist es am Montagnachmittag in der Neckarstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 49-Jähriger fuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Citroen Berlingo in ortsauswärtige Richtung und hielt zunächst rechts in einer Hofeinfahrt. Als er unvermittelt im Begriff war zu wenden, kollidierte er mit einem Ford Focus einer 31-Jährigen, welche ebenfalls in Richtung Obernau unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der Citroen war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf 7.500 Euro geschätzt. (amh)

