Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verdacht des Kennzeichensmissbrauchs

SchortensSchortens (ots)

Am 09.12.2020, gegen 13:55 Uhr, stellten Beamte der Polizei in Jever auf einem Pendlerparkplatz in Schortens einen Pkw fest, an welchem entstempelte amtliche Kennzeichen angebracht waren. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der Pkw seit einiger Zeit abgemeldet ist und das angebrachte Kennzeichenpaar zu keinem Zeitpunkt für diesen Pkw ausgegeben war.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Sachverhalt dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell