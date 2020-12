Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Geschädigter wird gesucht!

JeverJever (ots)

Am 10.12.2020 suchte ein Unfallverursacher die Polizeidienststelle in Jever auf. Der Unfallbeteiligte gab an, am Vortage, den 09.10.2020, gegen 13 Uhr, einen geparkten Pkw gestreift zu haben. Der Unfall habe sich auf den Parkflächen einer urologischen Praxis an der Prinzenallee in Jever zugetragen. Bei dem beschädigten Fahrzeug habe es sich um einen grauen Pkw gehandelt; Näheres sei ihm nicht bekannt. Vermutlich sei der Pkw im hinteren Bereich der Fahrerseite beschädigt.

Mögliche Zeugen, und insbesondere der geschädigte Fahrzeugführer, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

