Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Taschendiebstahl in Verbrauchermarkt

JeverJever (ots)

Am 09.12.2020, zwischen 15:45 Uhr und 16:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt am Hooksweg in Jever zu einem Taschendiebstahl. Einer 57-jährigen Kundin wurde während des Einkaufs unbemerkt die Geldbörse samt Inhalt entwendet. Der Diebstahl wurde erst beim Bezahlvorgang an der Kasse bemerkt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt machen können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

