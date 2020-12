Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Wohnungsdurchsuchungen

WilhelmshavenWilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des 09.12.2020 durchsuchten Beamte einer Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/ Friesland zusammen mit Einsatzkräften der ZPD Oldenburg zahlreiche Objekte in Wilhelmshaven, Wangerland, Sande, Friedeburg und Schortens. Es wurden zahlreiche Beweismittel, darunter auch eine nicht unerhebliche Menge von Betäubungsmitteln, sichergestellt. Die umfangreichen Ermittlungen dauern an.

