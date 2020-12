Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Firma in Varel - Zeugenaufruf

VarelVarel (ots)

In der Nacht zum Dienstag, den 08.12.2020 kam es in der Gewerbestraße in Varel zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer dort ansässigen Firma. Unbekannte drangen gewaltsam in die Firma ein und entwendeten neben einer kleineren Menge Bargeld mehrere Werkzeuge. Personen, die sachdienlichen Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Varel zu wenden - Tel.-Nr.: 04451 - 9230.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell