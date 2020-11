Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schlagstock gefunden

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag in der Mannheimer Straße drei Männer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei einem der Männer wurde ein Teleskopschlagstock gefunden. Der Mann hatte die verbotene Waffe in einer Jackentasche einstecken. Der Schlagstock wurde sichergestellt. Den 21-Jährigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. |elz

