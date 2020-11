Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher nehmen Schmuck mit

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einbrecher sind am helllichten Donnerstag in ein Mehrfamilienhaus in der Kaiserstraße eingedrungen. Demnach machten sich die Täter zwischen 11.30 und 12.15 Uhr gleich an zwei Wohnungstüren im Erdgeschoss zu schaffen und hebelten sie auf. Den bisherigen Überprüfungen zufolge wurden beide Wohnungen nach Wertgegenständen durchsucht und Schmuck im Gesamtwert von mehreren hundert Euro sowie eine Goldmünze gestohlen.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

