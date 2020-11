POL-PPWP: Die Dreieckscheibe im Visier der Autoknacker...

Polizeipräsidium Westpfalz

Autoknacker waren offenbar in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Stadtgebiet unterwegs. Der Polizei wurden am Donnerstag mehrere aufgebrochene Fahrzeuge und Diebstähle daraus gemeldet. In den meisten Fällen schlugen die Täter eine Scheibe des Fahrzeugs ein, um eine Tür öffnen zu können.

Ein Taxifahrer fand sein Fahrzeug am Donnerstagmorgen in der Blücherstraße mit eingeschlagener Scheibe vor. Erste Überprüfungen ergaben, dass die Täter aus dem Wageninneren Bargeld, den Taxischein sowie die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs mitgenommen haben. Die Tatzeit: zwischen 18 und 7.30 Uhr.

In der Trippstadter Straße schlugen die Unbekannten zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 8 Uhr, zu. Sie zerstörten an dem VW Golf eine Scheibe, drangen in den Wagen ein und durchwühlten den Innenraum. Was genau gestohlen wurde, ist nicht bekannt.

In etwa im gleichen Zeitraum wurde auch ein BMW in der Trippstadter Straße zur Zielscheibe der Täter. Auch hier schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein. Möglicherweise wurden sie dann aber gestört und flüchteten mit leeren Händen. Gestohlen wurde aus dem Wageninneren nichts.

Gleiches Bild in der Parkstraße: Hier entdeckte ein Anwohner am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr, dass an seinem Mercedes eine Scheibe eingeschlagen wurde. Die Täter durchsuchten offensichtlich das Handschuhfach sowie die Mittelkonsole. Ihre Beute: Eine Karte für die Waschstraße einer Kaiserslauterer Tankstelle sowie eine Servicekarte eines Automobilclubs. Die genaue Tatzeit ist unklar; der Pkw wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr abgestellt - 23 Stunden später stellte der Halter die Beschädigung fest. |cri

