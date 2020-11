Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Beim Ausparken gegen wartendes Fahrzeug geprallt und weggefahren

HöxterHöxter (ots)

Die Fahrerin eines schwarzen Mitsubishi stand am Donnerstag, 19. November, mit ihrem Pkw auf der Ostpreußenstraße in Höxter, und wartete gegen 12.45 Uhr vor einer Bäckerei, bis ein anderer Pkw ausparkte. Dort wollte sie dann einparken. Als sie anfuhr, bemerkte sie einen Stoß und vernahm einen lauten Knall. Daraufhin fuhr sie mit ihrem Mitsubishi in die frei gewordene Parklücke.

Anschließend bemerkte sie einen Unfallschaden hinten rechts an ihrem Wagen. Demnach muss ein quer zur Fahrbahn vor den Häusern geparktes Fahrzeug beim Ausfahren gegen den Mitsubishi gefahren sein und sich dann von der Unfallstelle entfernt haben. Zum flüchtigen Fahrzeug ist nichts bekannt. Daher bittet die Polizei Höxter um Hinweise unter 05271/962-0. Am Mitsubishi entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. /nig

