Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Probefahrt endet mit Totalschaden - zwei Personen verletzt

Bild-Infos

Download

SteinheimSteinheim (ots)

Am Mittwoch, 18. November, verletzten sich bei einem Unfall bei Steinheim zwei Personen, die eine Probefahrt mit einem VW Passat unternommen haben. Gegen 22:15 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit dem Wagen, den er für einen möglichen Kauf Probefahren wollte, auf der L 616 von Steinheim-Vinsebeck in Richtung Steinheim-Bergheim. Der Wagen kam auf der Landstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Leitpfosten und fuhr über eine Feldauffahrt in den Straßengraben. Dort stieß er gegen die Grabenböschung, katapultierte auf das angrenzende Feld, schlug auf dem Acker auf und flog weiter über einen Weidezaun. Auf der angrenzenden Weide blieb der VW Passat rund 80 Meter hinter der Straße auf dem Fahrzeugdach liegen. Der 17-jährige Beifahrer ging nach dem Unfall zu Fuß nach Hause und kehrte während der Unfallaufnahme zur Unfallstelle zurück. Der Fahrer und der Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Der VW Passat musste abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Auf der Weide entstand Sachschaden durch beschädigte Zaunpfähle. Das Verkehrskommissariat in Höxter hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell