Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Drei Autos in Unfall verwickelt

SteinheimSteinheim (ots)

Am Montag, 16. November, ereignete sich bei Steinheim-Sandebeck ein Unfall mit drei beteiligten Autos. Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit einem Skoda Roomster die L 954 von Himmighausen in Richtung Sandebeck. Das Fahrzeug geriet aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 26-jährige Mercedes-Fahrerin musste dem Skoda Roomster ausweichen und fuhr nach rechts in den Grünstreifen. Trotz dieses Ausweichmanövers berührten sich der Skoda Roomster und der Mercedes an der Fahrerseite. Die Fahrerin eines hinter dem Mercedes fahrenden Skoda Octavia wich ebenfalls auf den rechten Grünstreifen aus. Dennoch touchierte der Skoda Roomster, der sich immer noch auf der Gegenfahrbahn befand, auch den Skoda Octavia. Die 44-jährige Fahrerin des Octavia verletzte sich durch den Zusammenstoß leicht. An allen drei Fahrzeugen entstand jeweils eine Beschädigung an der Fahrerseite. Der Roomster war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch nicht abgeschlossen. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell