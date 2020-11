Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radfahrer bei Unfall verletzt

HöxterHöxter (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag, 17. November, wurde in Höxter ein Radfahrer durch einen Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Eine 51-jährige Frau befuhr gegen 11 Uhr den Galgenstieg mit ihrem Skoda Citigo und wollte nach rechts auf die Lütmarser Straße einbiegen. Im Einmündungsbereich stieß ein 60-jähriger Radfahrer, der die Lütmarser Straße auf dem Geh- und Radweg in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr, gegen den Skoda. Der Radfahrer verletzte sich, als er gegen das Auto prallte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An dem Skoda entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Der Schaden an dem Fahrrad wird auf rund 200 Euro geschätzt. /ell

