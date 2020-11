Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kirche und Pfarrheim im Visier eines Einbrechers

WillebadessenWillebadessen (ots)

Die Kirche und das Pfarrheim in Willebadessen-Peckelsheim gerieten in das Visier eines Einbrechers. Im Zeitraum von Samstag, 14. November, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 17. November, 10:00 Uhr, versuchte ein Unbekannter, sich Zutritt zu beiden Gebäuden zu verschaffen. Dies gelang ihm nicht. Durch die Einbruchversuche ist ein Sachschaden entstanden. Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Warburg unter der Telefonnummer 05641/78800. /ell

