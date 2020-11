Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Katze angefahren - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

WarburgWarburg (ots)

Am Freitag, 13. November, wurde in Warburg-Calenberg eine Katze von einem Auto angefahren, dessen Fahrer von der Unfallstelle flüchtete. Gegen 08:45 Uhr fuhr ein dunkelgrauer 1er BMW mit Höxteraner Kennzeichen auf der Straße Habichtstal und erfasste in Höhe des Ortsschildes "Calenberg" eine Katze. Der Kater wurde durch den Zusammenstoß in ein Gebüsch geschleudert und verletzte sich schwer. Der männliche Fahrer des BMW hielt an und wurde von den Besitzern der Katze auf den Zusammenstoß hingewiesen. Dennoch entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Höxter zu melden, Telefonnummer 05271/962-0. /ell

