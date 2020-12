Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in Jever - Zeugenaufruf

Jever (ots)

Am Dienstag, den 08.12.2020 gelangte ein unbekannter Täter, in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schützenhofstraße in Jever. Hier entwendete der Täter Bargeld und einen kleineren Tresor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzten.

