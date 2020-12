Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugenaufruf

JeverJever (ots)

In der Nacht zum Montag, den 07.12.2020 beschmierten bislang unbekannte Täter die Außenfassade einer Garage in der Mühlenstraße 51 in Jever. Insgesamt wurden drei TAG's mit weißer und schwarzer Farbe aufgetragen. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Telefonnummer 04461-92110 in Verbindung zu setzen.

