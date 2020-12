Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl einer Warnfigur - sog. "Streetbuddy" in Hohenkirchen

WangerlandWangerland (ots)

Am 09.12.2020, gegen 17:30 Uhr, beobachteten Passanten, wie 4 bis 5 Jugendliche in der Helmsteder Straße in Hohenkirchen eine reflektierende Warnfigur, die vor spielenden Kindern im Straßenverkehr warnt (sog. "Streetbuddy") durch Tritte beschädigten und anschließend entwendeten. Die Jugendgruppe flüchtete zu Fuß in Richtung Wangermeer.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zum Tatzeitpunkt machen können, werden gebeten sich unter 04461-92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

