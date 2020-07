Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei stellt Twingo-Fahrer nach Verfolgungsfahrt - Hubschrauber hilft bei Suche nach abgestelltem Wagen

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Ein Twingo-Fahrer und sein Beifahrer ignorierten am Donnerstagmorgen, 2. Juli, die Anhaltesignale einer Polizeistreife und flohen vor dem Einsatzwagen. Kurz nach 2 Uhr wollte die Polizei an der Kreuzung Theodor-Hartz-Straße/Germaniastraße den schwarzen Renault kontrollieren, doch statt anzuhalten setzte er seine Fahrt über die Otto-Brenner-Straße und die Borbecker Straße bis zur Frintroper Straße fort. Dabei überfuhr er mehrere rote Ampeln. Anschließend fuhr er durch mehrere kleinere Straßen und dann auf die Heißener Straße. Hier kam ihm ein weiterer Streifenwagen entgegen und versuchte ihm den Weg zu versperren. Der Twingo-Fahrer versuchte daraufhin, über den Gehweg zu fahren und kollidierte dabei mit dem Streifenwagen. Durch die Kollision wurde außerdem ein weiteres geparktes Auto von dem Streifenwagen beschädigt. Der Twingo konnte seine Flucht trotzdem zunächst fortsetzen. Im Rahmen der Fahndung traf ein Streifenteam dann allerdings in der Straße Dreigarbenfeld zwei junge Männer (18 und 22 Jahre alt) an, auf die die Beschreibung des Fahrers und Beifahrer zutraf. Der 22-Jährige hatte den zum flüchtigen Twingo passenden Autoschlüssel dabei. Außerdem ist der Twingo auf ihn zugelassen. Mit Hilfe eines bereits während der Verfolgungsfahrt angeforderten Polizeihubschraubers konnte außerdem in der Nähe der abgestellte Renault gefunden werden. Bei beiden Männern fiel ein Alkoholtest negativ aus. Der Drogentest des 22-Jährigen und mutmaßlichen Fahrers verlief jedoch positiv. Die Polizei ermittelt nun wegen mehrere Verkehrsverstöße. /bw

