POL-HA: Trickbetrüger verspricht am Telefon Geldgewinn und Urlaubsreise

Hagen (ots)

Ein bislang unbekannter Trickbetrüger rief am Donnerstag (18.03.2021) bei einem 76-Jährigen an und teilte ihm mit, dass er bei einer Lotterie gewonnen habe. Dem Hagener wurde gegen 10:50 Uhr der Gewinn einer Reise und eines hohen Geldbetrages zugesichert. Der unbekannte Anrufer wolle ihm den vermeintlichen Gewinn persönlich überreichen und erkundigte sich danach, wann er zu Hause sei. Der 76-Jährige sagte am Telefon, dass er an keinem Gewinnspiel teilgenommen habe und verriet ihm auch nicht seine Wohnanschrift. Den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber gab er an, dass der Mann akzentfrei Deutsch gesprochen und circa 40-50 Jahre alt geklungen habe. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass es sich bei derartigen Anrufen um eine Betrugsmasche handelt. Geben Sie niemals personenbezogene Daten oder Informationen zu ihren Bankkonten am Telefon weiter und beenden Sie verdächtige Anrufe unverzüglich. (sen)

