Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer gestürzt - Unfallzeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 46-jähriger Suzuki Fahrer hat am Samstag (29.08.2020) gegen 16.10 Uhr in der Krailenshaldenstraße einen vor ihm fahrenden Pkw Audi überholt. Als der 43-jährige Audi Fahrer seinerseits an einem haltenden Pkw vorbeifahren wollte und hierzu ebenfalls nach links ausscherte kam es zu einer Kollision, bei welcher der Krad-Lenker stürzte und sich schwer verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beim Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 zu melden.

