Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Rot und Ostheim (ots)

Zu zwei Wohnungseinbrüchen, die am Samstag (29.08.2020) bekannt wurden, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. In der Bretzfelder Straße verschafften sich Unbekannte in den zurückliegenden Tagen über einen Balkon Zugang zu einer im 1. OG gelegenen Wohnung. Das Inventar wurde durchwühlt und Uhren sowie Schmuck im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro entwendet. In einem Mehrfamilienhaus in der Abelsbergstraße, das die Täter am vergangenen Samstag zwischen 14.00 und 16.00 Uhr über die offenstehende Haustüre betreten hatten, wurde die Türe einer ebenfalls eine im 1. OG gelegenen Wohnung aufgehebelt. Dort entfernten sich die Täter aber nach bisherigem Kenntnisstand ohne Beute. Die Kriminalpolizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer +4971189905778.

