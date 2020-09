Polizei Paderborn

POL-PB: Samstag, 05.09.2020, 12:43 Uhr; Verkehrsunfall mit drei leicht Verletzten

Salzkotten-Verne, Hauptstraße (ots)

(AM) Ein 82jähriger Mann aus Geseke befuhr mit seinem Pkw die Straße Sundern. An der Kreuzung mit der Hauptstraße beabsichtigte er diese zu passieren, um geradeaus in die Straße Marienplatz zu fahren. Dabei übersah er den Pkw einer 46jährigen Frau aus Salzkotten, die auf der Hauptstraße in Richtung Salzkotten fuhr, und missachtete deren Vorfahrt. Beide Pkw stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Dabei wurden die 3 Insassen im Pkw des Gesekers leicht verletzt und mussten mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf ca. 3.500,-EUR.

