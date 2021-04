Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsrowdy unterwegs

Niederstaufenbach (ots)

Am Dienstagnachmittag kommt es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Zunächst legte der 20-jährige junge Fahrer mit seinem 3-er BMW mit KL-Kennzeichen eine riskante Fahrweise an den Tag. Nachdem er eine vorausfahrende PKW-Fahrerin überholt hatte, warf er eine volle Bierflasche aus dem Schiebedach. Nur durch ein gefährliches Ausweichmanöver der Fahrerin konnte ein Schaden verhindert werden. Gegend en Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.|pikus

