Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallzeugen gesucht!

Bruchmühlbach (ots)

Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen, die am späten Montagvormittag in Bruchmühlbach einen Verkehrsunfall beobachtet haben. Kurz vor halb zwölf wollte ein roter Pkw in der Kaiserstraße vom Fahrbahnrand anfahren. Hierbei kollidierte er jedoch mit einem vorbeifahrenden silbernen Fahrzeug. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Tel.: 06371 / 9229-0|pilan RoBi

