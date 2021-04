Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Pkw überschlägt sich

Bild-Infos

Download

Herschweiler-Pettersheim (ots)

In der Nacht auf Dienstag verliert gg. 00.20 Uhr ein Pkw-Fahrer auf der L 352 von Wahnwegen in Rtg. Herschweiler-Pettersheim in einer Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Die Spurenlage zeigt, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, die Böschung hinunterfuhr und der 3-er BMW sich hierbei überschlug. Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Bei der medizinischen Erstversorgung wurde bei dem aus dem Kreis Kusel stammenden jungen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen, weshalb eine Blutprobe entnommen wurde. Fahrer und Beifahrer wurden zwecks Begutachtung ihrer Verletzungen ins Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Herschw.-Pettersheim und Krottelbach war mit 16 Kräften ausgerückt, um Hilfe zu leisten. Auch der Rettungsdienst war mit 2 Fahrzeugen vor Ort.

Sachdienstliche Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter der Tel.: 06381-9190 oder per E-Mail unter pikusel@polizei.rlp.de |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell