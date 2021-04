Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffällige Auspuffanlage wird dem Fahrer zum Verhängnis

Lauterecken (ots)

Einer Polizeistreife fällt am Montagvormittag ein Pkw mit einem auffälligen Auspuff auf. Als der Fahrer wohl mit der Verkehrskontrolle rechnete hielt er seinen Pkw in der Hauptstraße an. Noch bevor die Polizisten eintrafen, legte sich der Mann unter das Auto und begann am Auspuff zu werkeln. Bei der Kontrolle konnten neben dem beschädigten Katalysator noch mehr Mängel am Fahrzeug festgestellt werden. Das Fahrzeug war tiefergelegt, wodurch die Hinterreifen am Kotflügel schleiften. Es fehlten auch bestimmte Eintragungen durch den TÜV. Aufgrund der erheblichen Mängel ist die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erloschen. In diesem Zustand untersagten die Polizisten die Weiterfahrt mit dem Pkw. Das mangelhafte Fahrzeug war jedoch nur das geringere Übel. Dummerweise besaß lediglich der Beifahrer eine gültige Fahrerlaubnis, jedoch nicht der 49-Jährige Fahrzeugführer. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell