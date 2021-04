Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Ausweichmanöver wegen Reh überschlagen

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagabend hat sich ein PKW auf der Landstraße 401 bei einem Ausweichmanöver überschlagen. Die 46-jährige Unfallverursacherin aus dem Kreis Kaiserslautern befuhr die Landstraße aus Richtung Börrstadt kommend in Richtung Alsenbrück-Langmeil. Als sie am rechten Fahrbahnrand ein Reh wahrnahm und diesem ausweichen wollte, überschlug sich ihr Fahrzeug im Straßengraben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wenn Wildtiere die Straße kreuzen, sollte man bei höheren Geschwindigkeiten nicht das eigene Leben durch riskante Ausweichmanöver aufs Spiel setzen. Das Ausweichen birgt in der Regel meist größere Gefahren als die Kollision mit einem Wildtier. |pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell