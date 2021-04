Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl aus Pkw

Herschweiler-Pettersheim (ots)

Am Sonntag machen sich mehrere Personen gegen 04.00 Uhr in der Bockhofstraße an einem unverschlossenen PKW zu schaffen. Hierbei ent-wenden die Täter mehrere geringwertige Gegenstände im zweistelligen Eurobereich. Die Täter werden von einem Bürger während der Tatausführung beobachtet. Durch die hinzugerufene Polizei konnten die Täter im Nahbereich festgestellt und vermutliches Diebesgut aufgefunden werden. Bei den Tätern handelt es sich um drei männliche Personen im Alter von 23-34 Jahren. |pikus

