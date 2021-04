Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugen gesucht

Verkehrsunfallflucht

Fulda (ots)

Mittelkalbach

Am Vormittag des 31.03.2021 wurde ein schwarzer Pkw Daimler E200 durch bislang unbekannten Verursacher im Bereich des hinteren rechten Kotflügels und Stoßfängers in der Ortslage Mittelkalbach beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und sich um den Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro zu kümmern.

Der Pkw des Geschädigten war im tatrelevanten Zeitraum von 09:30 Uhr bis 11:00 Uhr zunächst auf dem Parkplatz der Gemeinschaftspraxis der Hausärzte/ Apotheke in der Hauptstraße 10a in Mittelkalbach auf Höhe des dortigen Brunnens geparkt und wurde im Anschluss in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Edeka im Gewerbegebiet Mittelkalbach in unmittelbarer Nähe der Parkplatzzufahrt abgestellt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter der Telefonnummer 06655/9688-0.

Gefertigt: POK Heil, Polizeiposten Neuhof

Schmitt, PHK` in, FuL, 0661-105 2031

