Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte verursachen Sachschaden auf Drochtersener Gewerbegrundstück, Unbekannte entwenden fast 450 Liter Diesel

StadeStade (ots)

1. Unbekannte verursachen Sachschaden auf Drochtersener Gewerbegrundstück

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf ein Gewerbegrundstück in der Aschhorner Straße gelangt und haben dort einen Ford Focus aus einer Werkhalle gefahren und mit diesem einen anderen auf dem Hof stehenden PKW beschädigt.

In einer Lagerhalle wurde ein schwarzer Porsche durch den oder die Täter auf der Motorhaube beschädigt sowie bei einem VW-Scirocco eine Scheibe eingeschlagen.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen gemacht haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 912340 bei der Polizeistation Drochtersen zu melden.

2. Unbekannte entwenden fast 450 Liter Diesel

Bisher unbekannte Täter haben sich in der Zeit zwischen Samstag, 13:00 h und heute Morgen, 06:45 h in Fredenbeck in der Hauptstraße auf eine Baustelle einer Straßenbaufirma begeben und ein Schloss einer Kraftstoffzapfanlage aufgebrochen.

Anschließend gelang es ihnen dann, ca. 450 Liter Diesel abzusaugen und mitzunehmen.

Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen ein müssen.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Dieselklau in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04149-933510 bei der Polizeistation Fredenbeck zu melden.

