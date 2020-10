FW-WRN: FEUER_1 - LZ3 - brennt Buschwerk

Freiwillige Feuerwehr Werne

Der Löschzug 3 Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne wurde am Sonntagmorgen um 00:28 Uhr per digitalem Meldeempfänger mit dem Stichwort "FEUER_1 - brennt Buschwerk" zur Straße Nußweg in Stockum alarmiert. Bereits auf der Anfahrt erhielten die Einsatzkräfte über Funk von der Leitstelle in Unna die Rückmeldung, dass mehrere Anrufer ein Feuer gemeldet hätten. Vermutlich würde es sich um eine Mülltonne handeln. Die Erkundung des zuerst eintreffenden Einsatzleiter ergab dann einen brennenden PKW. Ein Trupp unter Atemschutz löschte den brennenden PKW mit dem Schnellangriff vom Hilfeleistungslöschfahrzeug ab. Der direkt daneben parkende PKW wurde durch den Halter geöffnet und durch die Feuerwehr von Brandrauch befreit. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde sicherheitshalber ein Schaumteppich über die Reste des PKW gelegt. Mit der Wärmebildkamera kontrollierte ein Trupp den PKW auf Wärmesignaturen und vergewisserte sich das alle Glutnester gefunden und abgelöscht wurden. Die Einsatzstelle wurde nach der Kontrolle um 01:35 Uhr an die Polizei zwecks weiterer Ursachenermittlung übergeben. Die freiwilligen Kräfte vom Löschzug Stockum rückten wieder ein. Im Einsatz waren 11 Kräfte mit drei Fahrzeugen [3-HLF20-1, 3-LF20-1, 3-MTW-1], der Rettungsdienst Werne und die Polizei. Den Sachschaden sowie die Brandursache ermittelt die Polizei.

