FW-WRN: Am Donnerstag konnte der Löschzug 3 aus Stockum das neues Einsatzboot "Martin" in Dienst stellen

Am Donnerstagnachmittag konnte der Löschzug 3 aus Stockum der Freiwilligen Feuerwehr Werne im Rahmen einer kleinen feierlichen Übergabe ihr neues Einsatzboot entgegennehmen.

Das Vorgängermodel, ein Schlauchboot welches Ende der 80ziger Jahre beschafft wurde, war in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden.

Als Ersatzbeschaffung konnte nun ein modernes und für heutige Verhältnisse gut ausgerüstetes Feuerwehrboot aus Aluminium in Dienst gestellt werden. Der Funkrufname des Bootes gleicht denen der Löschfahrzeuge und lautet: "Florian Werne 3-BOOT-1".

Die Einsatzbereiche des Bootes in der Stadt Werne und der Umgebung sind vielfältig. Eingesetzt wird dieses Feuerwehrboot auf der Lippe oder zur Amtshilfe auf dem Dattel Hamm Kanal oder dem Stadt- oder Krankenhaussee. Aber auch bei Hochwasser, zur Menschen- oder Tierrettung, beim Setzen von Ölsperren auf Gewässern oder der Absuche, kann das neue Alu-Boot seine technischen Stärken ausspielen.

Eine weitere Neuerung ist der umweltschonende und vor allen Dingen leise Elektroantrieb. Weiterhin wird jedoch auch der alte Verbrennungsmotor mitgeführt, falls bei extremer Strömung der Elektromotor an seine technischen Grenzen stößt. So besteht dann die Möglichkeit, dass je nach Einsatzlage und Anforderung die Antriebsart gewechselt werden kann.

Bei der Auswahl des am besten geeigneten Boottypen, hatte die Größe und das Gewicht des Bootes einen hohen Stellenwert. Es sollte nicht zu groß und schwer werden, damit es im Notfall per Muskelkraft auch an ungünstigen Stellen an der Lippe zu Wasser gelassen werden kann.

Das Boot wiegt leer ca. 155kg und durch den speziellen Aufbau hat es mit 6 Personen besetzt, nur ca. 18cm Tiefgang. Somit eignet es sich ebenfalls hervorragend bei Hochwassereinsätzen. Des Weiteren können Aluminiumboote ohne Beschädigungen über scharfe Eiskanten gleiten. Auch erleichtern die niedrigen Bordwände die Rettung eingebrochener Personen.

Nachdem Pfarrer Hense und Pfarrer Meese das Feuerwehrboot weihten und der Bürgermeister der Stadt Werne Lothar Christ mit der Wehrführung Thomas Temmann und Jörg Mehringskötter das Ruder an den Löschzugführer Christian Rasche weitergaben, stand noch die Taufe auf der Tagesordnung.

Traditionell mit einer Sektflasche hat Diana Meyer und Lothar Christ das Feuerwehrboot auf den Namen "Martin" getauft.

